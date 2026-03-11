Eski AB Temsilcisi Borrell'den von der Leyen'in dünya düzeni hakkındaki açıklamasına tepki

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa'nın artık geri dönmeyecek eski dünya düzeninin koruyucusu olamayacağı" yönündeki açıklamasına tepki göstererek kimsenin uluslararası hukukun "sona erdiğini ilan edemeyeceğini" belirtti.

Borrell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanmayı yasaklayan uluslararası hukuk, AB Antlaşmalarının ayrılmaz ve bağlayıcı bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin bir konuşmayla uluslararası hukukun "sona erdiğini ilan edemeyeceğini" kaydeden Borrell, her AB kurumunun kendi yetki alanına uygun olarak çalışması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Avrupa artık geri dönmeyecek olan eski dünya düzeninin koruyucusu olamaz." diyerek Avrupa'nın kendi yolunu inşa etmesi ve ortaklarla işbirliği yapmanın yeni yollarını bulması gerektiğinin altını çizmişti.

Savaş sonrası dönemin istikrar ve çok taraflılık anlayışı içinde tasarlanan doktrinler, kurumlar ve karar alma süreçlerinin bugün değişimin hızına ayak uydurup uydurmadığını düşünmek gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Uzlaşma ve mutabakat arayışıyla kurduğumuz bu sistemin, iyi niyetli olmasına rağmen, bugün jeopolitik bir aktör olarak güvenilirliğimize yardımcı mı yoksa engel mi olduğunu sorgulamalıyız. Daha gerçekçi, daha çıkar odaklı bir dış politikaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.