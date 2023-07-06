Bornova'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00'de Ankara Caddesi Nilüfer kavşağında meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki 35 KBM 27 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.