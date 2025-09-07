Bornova'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Karabulut idaresindeki motosikletle, park halindeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karabulut ile yanındaki E.Ç, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabulut, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Motokuryelik yapan, evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut'un cenazesi Menemen'de toprağa verildi.