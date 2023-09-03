Bornova'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve üst aramasında tabanca ve uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup GBT sorgulaması yaptığı Y.A.'nın 14 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

Bornova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulamasında Y.A.'nın 14 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. Şüpheli Y.A.'nın yapılan üst aramasında; tabanca, 11 gram metamfetamin ile uyuşturucu düzeneği bulundu. Şüpheli Y.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.