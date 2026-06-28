Haberler

İzmir'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin motosikletliye çarpması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bornova'da 15 yaşındaki S.T.'nin kullandığı otomobil, N.A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken, çocuk sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da plakaları öğrenilemeyen S.T. (15) idaresindeki otomobil, Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak'ta seyir halindeyken N.A. (49) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan S.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücü N.A'nın yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu
Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Robert Lewandowski, Türkiye'de!
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak
İsrail’in skandal '1915 olayları' kararına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi

İsrail'in Türkiye'yi hedef alan kararına Dışişleri'nden sert tepki
Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

Yüzü gülmüyor! Hakan'a bir kötü haber daha
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

Kurtulanın olmadığı facia anbean kamerada