Bornova Belediyesi Yollarda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bornova Belediyesi, ilçedeki yol sorununu çözmek amacıyla kurulan Asfalt Üretim Tesisi ile büyük bir yol hamlesi başlattı. 2023 yılında 60 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirilerek 72 kilometre yol yenilendi. Kış mevsimi için çalışmalar hızlandırıldı ve Pınarbaşı, Evka 4, Karacaoğlan, Mevlana ve Yeşilova Mahallelerinde asfalt serimleri ve yama çalışmaları yapıldı. Çalışmaların devam edeceği mahalleler ise Doğanlar ve Karacaoğlan olarak belirlendi.

İlçedeki yol sorununu ortadan kaldırma hedefiyle Asfalt Üretim Tesisi kurarak başlattığı büyük yol hamlesiyle çalışmalarına devam eden Bornova Belediyesi, 2023 yılında da hız kesmedi. 2022 yılında 41 bin ton üretim ile yollarda yenileme çalışmaları yapılırken 2023 yılı içinde 60 bin ton asfalt üretimi yapıldı. 2 yıl içinde üretilen 101 bin ton asfalt ile serim ve yamalarla 72 kilometre yol yenilendi.

İlçede bulunan yolları mahalle mahalle yenileyen Bornova Belediyesi kış mevsimi için çalışmalarını hızlandırdı. Hazırlanan plan doğrultusunda hareket eden ekipler, Ekim ve Kasım aylarında Pınarbaşı, Evka 4, Karacaoğlan, Mevlana ve Yeşilova Mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü. Asfalt serimlerinde 27.000 metre (27 km.), yama çalışmalarında ise 45.000 metre (45 km.)yol yapıldı. Asfalt çalışmaları Aralık ayı itibari ile Doğanlar ve Karacaoğlan Mahallelerinde devam edecek.

Bornova'nın ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmak istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kış ayları başlamadan önce çalışmalarımızı arttırdık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor ve ihtiyaç analizi doğrultusunda en çok sorun yaşanan yollara öncelik veriyoruz. Ekiplerimizin yaptığı planlamalar doğrultusunda diğer kurumlarla da yapılan işbirliği ile bu çalışmaları yürütmek istiyoruz" dedi.