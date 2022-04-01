Bornova Belediyesi'nden asfalt hamlesi

2022 yılında 250 bin metrekare asfalt dökülecek

Yapılacak çalışma kapsamında 57 bin ton asfalt serimi yapacaklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İki yılın sonunda ilçemizde sorunlu yol kalmayacak" dedi.

Kurduğu Asfalt Üretim Tesisi ile Bornova'daki yol sorununu iki yıl içinde çözmeye hedefleyen Bornova Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Asfaltlama sezonu yaklaşırken yenilenecek yolların sökümü, kurulan asfalt ekibi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'nün filosuna katılan yeni iş makineleri ile Atatürk Mahallesi 918 Sokak'tan başladı.

İlk etapta 14 mahalle, 101 sokak

2022 yılı boyunca sürecek çalışma kapsamında Atatürk, İnönü, Kızılay, Ermene, Kazım Dirik, Çamkule, Yeşilova, Egemenlik, Mevlana, Gürpınar, Zafer, Karacaoğlan, Gaziosmanpaşa ve Kemalpaşa olmak üzere 14 mahalledeki 101 sokağa 30 bin metre uzunluğunda asf1alt serimi yapılacak. Genişliği 5 ile 12 metre arasında değişen yolların yapımı için 57 bin ton asfalt kullanılacak. Böylece toplam 250 bin metrekare asfalt dökülmüş olacak.

Yol sorunu 2 yılda bitecek

20 Milyon TL'yi aşan yatırımla kurdukları Asfalt Üretim Tesisi ile Bornova'nın geleceğine yatırım yaptıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ , "Vatandaşlarının en önemli taleplerinin başında yollarla ilgili sorunların çözülmesi geliyor. Biz Bornova'ya en az 30 yıl Bornova'ya hizmet edecek tesisimizi bu amaçla kurduk. Sıra alana çıkmaya geldi. Hazırladığımız program kapsamında yenilecek yolların söküm çalışmasına başladık. 2022 yılında rekor düzeyde asfalt serimi yapacağız. İki yıl içinde ilçemizde sorunlu yol kalmayacak" diye konuştu.

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