Bornova Belediye Başkanı Eşki ile diğer 3 şüphelinin serbest bırakmalarına itiraz

EŞKİ'YE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 7'nci Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya ilişkin itirazı reddederken, Ekşi'nin aralarında bulunduğu şüpheliler için yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden A.A. yurtdışı yasağıyla salıverilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

