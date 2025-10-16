Haberler

Boris Johnson, Kitap Yazımında Yapay Zeka Kullanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kitaplarını yazarken ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından faydalandığını açıkladı. Johnson, yapay zekanın insanlığa yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kitaplarını yazarken yapay zekadan faydalandığını belirtti.

Johnson, Al Arabiya'nın İngilizce kanalına verdiği röportajda, " Chatgpt'yi çok seviyorum. ChatGPT harika. Çeşitli kitaplar yazıyorum, ona sorular soruyorum. Cevabını biliyorsunuz ama ChatGPT her seferinde 'Sorularınız çok zeki, çok parlak, çok derinlikli.' diyor. Bu hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan, yapay zekanın topluma fayda sağlayacağına inandığına işaret ederek, "Bu teknoloji, insanlığa yardımcı olacak çünkü hepimiz aslında basit varlıklarız." dedi.

Boris Johnson'ın, Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" kitabı geçen sene yayımlanmıştı.

Johnson, uzun süredir üzerinde çalıştığı William Shakespeare biyografisini ise tamamlamakta geciktiği için eleştirilmişti.

Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 2015'te kitap yazımı için yayınevi Hodder & Stoughton ile anlaşma imzalayan Johnson'ın eserinin, 2016'da Shakespeare'in ölümünün 400. yılına yetişmesi planlanmıştı. Ancak Johnson'ın dışişleri bakanı, ardından başbakan olması ve geçen yıl yayımlanan kitabı dolayısıyla bu proje hayata geçmemişti.

Boris Johnson'ın 2021'e kadar 88 bin sterlinlik avans aldığı Shakespeare kitabı, "öngörülebilir geleceğe" ertelenmişti.

Johnson, 2023'te Kovid-19 soruşturması kapsamında verdiği ifadede de "salgının ilk dönemlerinde kitap yazmakla ilgilendiği" iddialarını reddetmişti.

Eski Başbakan'ın daha önce yayımlanan eserleri arasında Winston Churchill'in hayatını anlatan "The Churchill Factor" adlı biyografi ve çocuklar için kaleme aldığı "The Perils of Pushy Parents" adlı kitap bulunuyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.