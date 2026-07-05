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Börekçide darbedildi, 3 ay sonra yaşamını yitirdi

Börekçide darbedildi, 3 ay sonra yaşamını yitirdi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde börek almak için girdiği iş yerinde çalışan tarafından darbedilen 76 yaşındaki Necmi Ertuna, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde börek almak için girdiği iş yerinde çalışan tarafından darbedildiği iddia edilen Necmi Ertuna (76), tedavi gördüğü hastanede olaydan yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, 5 Nisan'da Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde börek ve poğaça almak için iş yerine giden Necmi Ertuna ile çalışan Mehmet K. arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., Ertuna'ya yumruk attı. Yere düşen Ertuna'nın tekmelendiği de öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuna'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ertuna, tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beynindeki hasar nedeniyle konuşamaz hale gelen ve yatağa bağımlı yaşayan Ertuna, taburcu edilmesinin ardından özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye devam etti. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul'un Pendik ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Ertuna, gece saatlerinde fenalaştı. Beyin ölümü gerçekleşen Ertuna'nın, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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