Borcunu ödemediği için icra takibi başlatan avukatı öldürdü, kız kardeşini yaraladı

AVUKAT CÜBBESİ VE GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBursa'nın Gürsu ilçesinde icra takibi başlattığı borçlu H.Ç. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde icra takibi başlattığı borçlu H.Ç. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hatice Kocaefe için ikindi vakti Nilüfer ilçesi Odunluk Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Tabutunun üstüne cübbesi ile gelinlik örtülen Kocaefe, kılınan cenaze namazının ardından Odunluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
