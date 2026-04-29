Bursa'da Soğuk Hava Deposu Sahibine Saldırı Kamerada

SALDIRI KAMERADABursa'nın Gürsu ilçesinde H.Ç.'nin, borcunu ödemediği için hakkında icra takibi başlatan soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan'ı yaralayıp, avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe'yi (26) tabancayla vurarak öldürdüğü saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde H.Ç.'nin, borcunu ödemediği için hakkında icra takibi başlatan soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan'ı yaralayıp, avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe'yi (26) tabancayla vurarak öldürdüğü saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Soğuk hava deposunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iki kız kardeşin yanlarında babaları ve erkek kardeşleriyle depodan çıkıp, toprak yolda yürüdüğü sırada, mahalle yolunda ilerleyen siyah otomobilden ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği kardeşlerin yere yığıldığı görüldü. Silah sesiyle birlikte çevredeki hayvanların koşarak uzaklaştığı, Elif Çalışkan'ın dizine isabet eden kurşuna rağmen yerden kalkıp, babası ve erkek kardeşiyle birlikte, ağır yaralanan kız kardeşi Hatice Kocaefe'ye yardıma gittiği anlar da görüntüye yansıdı. Silah seslerini duyan çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Öte yandan H.Ç.'nin saldırıdan önce mahallede 16 AGB 45 plakalı otomobiliyle 3-4 kez tur atıp, keşif yaptığı anlar ile saldırıyı düzenleyip, kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!