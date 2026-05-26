Artvin'de sağanak taşkın ve heyelanlara neden oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köyde dereler taştı, heyelanlar oluştu. Kapanan yollar ekipler tarafından açılmaya çalışılırken, tarım arazileri zarar gördü.

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda taşkın ve heyelan meydana geldi.

İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçen bazı dereler taştı.

Taşkınların yanı sıra çeşitli noktalarda oluşan heyelanlar nedeniyle bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

İl Özel İdaresi Borçka Şantiye Şefliği ekipleri, iş makineleri yardımıyla kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
