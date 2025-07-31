Borç Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Borç Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı
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Yavuz Selim Mahallesi'nde borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada E.Y., E.S.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Yaralı E.S., hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

alacak nedeniyle tartıştığı E.S.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. ile E.S. arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y., otomobiliyle uzaklaşmak isteyen E.S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan E.S. otomobiliyle olay yerinden uzaklaşarak Atatürk Caddesi üzerinde durup, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Ankara'daki başka bir hastaneye sevk edildi. E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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