Borç meselesi yüzünden tartışma: Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
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Sakarya'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada N.Y., Osman Bal'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından N.Y. gözaltına alındı.
SAKARYA'da N.Y., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Osman Bal'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Osman Bal ile N.Y. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.Y., Bal'a bıçakla saldırdı. Bal, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bal, kurtarılamadı. N.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.