Boran Kuzum'un rol aldığı "Big Mistakes" 9 Nisan'da yayımlanacak

Oyuncu Boran Kuzum'un ana kadrosunda yer aldığı ABD yapımı Big Mistakes dizisinin ilk fragmanı yayımlandı.

Emmy ödüllü Dan Levy ile Rachel Sennott'un imzasını taşıyan, Netflix için hazırlanan kara komedi türündeki dizinin kadrosunda Rachel Sennott, Laurie Metcalf, Taylor Ortega, Jack Innanen ve Abby Quinn de yer alıyor.

Dizi, organize suç dünyasına istemeden dahil olan iki kardeşin hikayesini işliyor.

Kuzum dizide, suç dünyasının merkezindeki karakterlerden "Yusuf"u canlandırıyor.

Senaryonun ilk versiyonunda Rus olarak yazılan karakter, oyuncunun kadroya dahil edilmesinin ardından, Türk olarak yeniden kurgulandı ve karakter adı, Kuzum'un önerisiyle "Yusuf" olarak belirlendi.

Yaklaşık iki buçuk ay süren çekimlerin ardından tamamlanan dizi, 9 Nisan'da Netflix'te yayımlanacak.