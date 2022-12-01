Bomba iddia! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobil hediye edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç kıyısında kendisine ait bir müze yaptırmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Bu müzeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde kullandığı Mercedes marka aracı hediye edeceği öne sürüldü.

2023 seçimleri öncesinde siyaset dünyası hareketli günler yaşarken, liderler arasında zaman zaman tansiyon da yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman birbirlerine yönelik çeşitli söylemlerde bulunuyor.

MÜZE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Siyaset kulisleri yaşanan gelişmeleri anbean takip ederken gergin havayı değiştirecek türden bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü yer olan Kasımpaşa'da kendi adına bir müze yaptıracak. Haliç kıyısındaki bu müzede Erdoğan'ın belediye başkanlığından başbakanlığına, cumhurbaşkanlığı döneminden dünya liderlerinden gelen hediyelere kadar tüm süreçlere ait detaylar yer alacak.

İMAMOĞLU'NDAN İNCE HAREKET

Müzeyle ilgili çalışmalar sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını yenilettiği öne sürüldü. Hürrem Elmasçı, Mercedes markasına ait olduğu öğrenilen aracın İmamoğlu tarafından müzede sergilenmesi adına Erdoğan'a hediye edeceğini iddia etti.