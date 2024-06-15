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Bolvadin Kaymakamı Bayram Tedbirlerini Denetledi

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Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimleri artırdı. Çevre yolunda dronla denetim yapıldı.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Bolat, denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimler artırıldı.

İlçedeki çevre yolunda oluşturulan uygulama noktasında ekipler, dronla denetim yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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