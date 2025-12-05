Haberler

Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrenci taşıyan bir servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


