Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.