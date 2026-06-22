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Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki A.K'ye kamyonet çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

E.M.M. idaresindeki 03 AGN 062 plakalı kamyonet, Kırkgöz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki A.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan A.K, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.M.M, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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