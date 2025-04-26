Bolvadin'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı. Milli İrade Platformu öncülüğündeki katılımcılar, dualar ve basın açıklamasıyla Gazze'de hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulundu.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Milli İrade Platformu öncülüğündeki katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlarla Çarşı Camisi önünde toplandı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Basın açıklaması ve yürüyüşün ardından program sona erdi.