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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hacı Ömer Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, E.A, M.A, M.Ö. ve H.Ö. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.A. ile M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan İ.A, C.Ü, M.S.K. ile L.Ç'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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