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Bolu Yeniçağa'da kara yolunda alev alan midibüsteki yangın itfaiyece söndürüldü

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Bolu Yeniçağa'da kara yolunda alev alan midibüsteki yangın itfaiyece söndürüldü
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Bolu Yeniçağa'da Zonguldak-Ankara kara yolu Eskiçağa mevkisinde seyir halindeki midibüste yangın çıktı; alevi fark eden sürücü durumu 112'ye bildirdi. Yeniçağa ve Mengen itfaiyeleri ile jandarma ve polis sevk edildi; yangın söndürüldü, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak-Ankara kara yolu Eskiçağa mevkisinde seyreden S.V.F. idaresindeki midibüste yangın çıktı.

Alevi fark eden sürücü, aracı sağ şeride çektikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Yeniçağa ve Mengen belediyelerinin itfaiye ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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