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Bolu Yeniçağa'da Kar Yağışı ve Muhtarlar Derneği Seçimi

Bolu Yeniçağa'da Kar Yağışı ve Muhtarlar Derneği Seçimi
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 8 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütürken, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin ise yeniden başkanlığa seçildi ve birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 8 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü. Kar yağışıyla Yeniçağa Gölü mesire güzel görüntü oluşturdu.

Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin güven tazeledi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Yeniçağa Öğretmenler Lokali'nde gerçekleştirilen seçimde Mustafa Ergin, yeniden başkanlığa seçildi.

Ergin, muhtarların sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Yeniçağa için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
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