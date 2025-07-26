Bolu Valisi Aydın'dan Sıcak Hava ve Orman Yangını Uyarısı

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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sıcak hava nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkması nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112'ye bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sıcak hava ve orman yangını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaya çağırdı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gelecek günlerde kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini, bu durumun orman yangını riskini artırdığını belirtti.

Vali Aydın, paylaşımında "Orman yangınlarıyla mücadelede en büyük desteği duyarlı vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bu sıcak günlerde özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi yangın riski taşıyan malzemelerin çevreye bırakılmaması büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Uyarılara titizlikle uyması gerektiğini, şüpheli durumların da vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, vatandaşlara "yeşil vatanı" koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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