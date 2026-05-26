Vali Aydın'dan Kurban Bayramı mesajı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunun en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bayramların gönüllerin yakınlaştığı, kırgınlıkların sona erdiği, muhabbetin ve vefanın yeniden yeşerdiği müstesna zaman dilimleri olduğunu ifade eden Aydın, Kurban Bayramı'nın özünde taşıdığı teslimiyet, fedakarlık ve paylaşma ruhuyla toplumsal birlikteliği güçlendiren, kardeşlik bağlarını pekiştiren manevi bir iklim olduğunu vurguladı.

Aydın, Türk milletinin, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönül birliğinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizler de aynı tarihi, aynı inancı ve aynı köklü medeniyet mirasını paylaşan bir milletin fertleri olarak bayramların taşıdığı bu derin anlamı yaşatmayı, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma şuuruyla birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri addediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek bayramın ülkemize birlik ve dirlik, gönül coğrafyamıza huzur ve bereket, tüm insanlığa ise barış, kardeşlik ve esenlik getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."