Bolu Otel Yangınında Yaşamını Yitirenler İçin Adalet İsteniyor

Bolu Otel Yangınında Yaşamını Yitirenler İçin Adalet İsteniyor
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Bolu'da yaşanan Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine mağdur aileleri adalet talebinde bulundu. Yangında yakınlarını kaybeden Valeria Prigina ve Sibel Özdemir, acılarını ve adalet beklentilerini dile getirdi.

'DÖKTÜĞÜMÜZ GÖZYAŞLARINI BİZ BİLİRİZ'

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında 3 yakınını kaybeden Valeria Prigina, "Burada her yerde acı bir tablo var. Bizim ailemizden 3 kişi gitti. Döktüğümüz gözyaşlarını biz biliriz. Bu kadar ailenin acı yaşaması gerekmiyordu. Bu akılalmaz ve kabul edilmeyecek bir olaydı. Dolayısıyla buradayız. Gelecekte bir daha aynıları yaşanmasın. Tüm ihmalleri bir kenara bıraktım, insanlık diye bir şey var. Bunu her gün düşündükçe nasıl böyle bir şey olur? Neden insanlar uyandırılmadı? Neden insanlara haber verilmedi? Diğer ihmalleri de koyduğumuzda ben anlayamıyorum. Anlamak istemiyorum" dedi.

'78 KİŞİ ADALET İSTİYORUZ'

Yangında 2 yakınını kaybeden Sibel Özdemir ise "Hayatını kaybeden 78 kişi için adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Adalete olan güvenimiz sarsılmasın istiyoruz. Suçlular cezalarını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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