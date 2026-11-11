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Bolu Ömerler köyünde ağaca çarpan otomobildeki 2 yolcu yaralandı

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Bolu Ömerler köyünde ağaca çarpan otomobildeki 2 yolcu yaralandı
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Abant'tan Bolu istikametine seyreden otomobil, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abant'tan Bolu istikametine seyreden Ş.K. idaresindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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