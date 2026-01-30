Haberler

Bolu'da kullanılmayan ahşap köy evi yandı

Güncelleme:
Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tazılar köyünde, kullanılmayan bir ahşap evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangında 1 köy evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Tazılar köyünde kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzeine bölgeye Seben Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
