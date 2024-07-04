Üye Girişi
Haberler

Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seben ilçesinde yaşanan kuvvetli yağış sonucu yollar suyla kaplandı ve derelerin debisi yükseldi. İş yerlerinde su baskınları yaşandı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları olumsuz hava koşulları konusunda uyardı.

Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak nedeniyle yolları su kapladı, derelerin debileri yükseldi.

İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Dükkanlarını korumaya çalışan esnaf önlem almaya çalıştı.

Kent merkezindeki yollardan akan su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanakla derelerdeki debiyi de yükseltti.

Bu arada il merkezinde de yağış kısa süreyle etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, gök gürültüsü, dolu gibi olumsuz hava koşulları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Seben Bolu Hava Durumu Yerel Haberler Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Bakmadan Geçme

4-5 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı
CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title