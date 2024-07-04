Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı

Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak nedeniyle yolları su kapladı, derelerin debileri yükseldi.

İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Dükkanlarını korumaya çalışan esnaf önlem almaya çalıştı.

Kent merkezindeki yollardan akan su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanakla derelerdeki debiyi de yükseltti.

Bu arada il merkezinde de yağış kısa süreyle etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, gök gürültüsü, dolu gibi olumsuz hava koşulları konusunda uyardı.