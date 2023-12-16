Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Güneyce köyünde N.A'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Bolu'nun Seben ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Güneyce köyünde N.A'ye ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine Seben Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.