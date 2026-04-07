Yaylada süzülerek suyla dolan mendereslerin güzelliği

BOLU'da yemyeşil meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda eriyen kar suları ve yağmurla dolan mendereslerin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkları ve milli parkların bulunduğu Bolu'da, çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylalardaki manzara bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan ve yüzlerce dönüm yemyeşil meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda bulunan menderesler tamamen suyla kaplandı. Eriyen kar suları ve son günlerde etkili olan yağmurla birlikte suyla dolarak yeşilliklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu. Meralardaki menderesler yaylanın manzarasına renk katarken, ortaya çıkan güzellik dron ile görüntülendi.

