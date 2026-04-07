Yaylada süzülerek suyla dolan mendereslerin güzelliği

Bolu'daki Sarıalan Yaylası, eriyen kar suları ve yağmurla dolan mendereslerin oluşturduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerini etkiliyor. Dron ile görüntülenen doğal güzellikler, bölgenin yemyeşil meraları arasında göz kamaştırıyor.

BOLU'da yemyeşil meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda eriyen kar suları ve yağmurla dolan mendereslerin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkları ve milli parkların bulunduğu Bolu'da, çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylalardaki manzara bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan ve yüzlerce dönüm yemyeşil meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda bulunan menderesler tamamen suyla kaplandı. Eriyen kar suları ve son günlerde etkili olan yağmurla birlikte suyla dolarak yeşilliklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu. Meralardaki menderesler yaylanın manzarasına renk katarken, ortaya çıkan güzellik dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Haberler.com
500

Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...