Haberler

Göynük'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Göynük'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde Karacalar köyü yakınında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi; yangına müdahale sürüyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkisinde meydana geldi. Köyün yakınında bulunan ormandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğinden arazözler sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM'ye sunulan çerçeve yasa için ilk yorum

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı

Kan Şelalesi'ndeki sır çözüldü! Buzulların altında çığır açacak keşif
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber

Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Cumhurbaşkanına suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe tutuklandı

Hain darbeci hak ettiği yerde! Her şeyi itiraf etti

İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

Göğsümüzü kabartan sevkiyat! Cihazlar 3 şehir hastanesine gönderildi