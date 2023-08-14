Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 24 dekarlık buğday tarlası yangında zarar gördü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Cemaller ile Dülger köyleri arasındaki buğday tarlasında çıkan yangında, 24 dekarlık tarla zarar gördü. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 24 dekarlık buğday tarlası yandı.

İlçeye bağlı Cemaller ile Dülger köyleri arasındaki alanda bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilerek söndürülen yangında, 24 dekarlık buğday tarlası zarar gördü.