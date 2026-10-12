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Bolu Mudurnu'daki Sülüklü Göl Tabiat Parkı güz renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

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Bolu Mudurnu'daki Sülüklü Göl Tabiat Parkı güz renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonların ahengiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar parkta yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor, piknik alanlarında keyifli vakit geçiriyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi ile Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerine sınırı bulunan tabiat parkı, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarının oluşturduğu ahenkle ziyaretçilerini karşılıyor.

Birçok endemik bitki türü ve yabani hayvana ev sahipliği yapan 1200 metre rakımlı parkın çevresindeki ağaçlarda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Heyelan sonucu oluşan göle gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor, piknik alanlarında keyifli vakit geçiriyor.

Uludağ göknarı, sarıçam, karaçam, kayın, gürgen ve diğer yapraklılardan oluşan ağaçlarla çevrili göl, ziyaretçilerine renk tonlarının oluşturduğu ahenkli manzara eşliğinde dinlenme fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA
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