Haberler

Bolu Mudurnu'da TIR ile kamyonet çarpıştı, kamyonet sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mudurnu'da TIR ile kamyonet çarpıştı, kamyonet sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, TIR şoförü ile kamyonetteki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu- Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Nallıhan yönüne giden Ahmet Cerrah yönetimindeki 06 DIL 841 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 SL 0536 plakalı TIR çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Cerrah hayatını kaybederken, TIR şoförü A.A. ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

Funda Arar'dan dikkat çeken çıkış: Her şey kısaldı ama...

Funda Arar'dan dizi sektörüne gönderme: Kısalmıyor bir türlü
Gemilere saldırı sonrası Karadeniz'de hareketli saatler! Türk, Rumen ve Bulgar savaş gemileri göreve çıktı

Gemilere saldırı sonrası savaş gemileri görevde! Türkiye dahil
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binada mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar