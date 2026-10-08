Bolu Mudurnu'da TIR ile kamyonet çarpıştı, kamyonet sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu- Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Nallıhan yönüne giden Ahmet Cerrah yönetimindeki 06 DIL 841 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 SL 0536 plakalı TIR çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Cerrah hayatını kaybederken, TIR şoförü A.A. ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı