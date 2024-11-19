Bolu Mudurnu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Türk Kızılay Bolu-Düzce Kan Merkezi ve Mudurnu Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağışı işlemleri gün boyu sürerken, katılanlara ikramda bulunuldu ve anahtarlık hediye edildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kan bağışı yapıldı.
Türk Kızılay Bolu- Düzce Kan Merkezi ve Mudurnu Belediyesince düzenlenen kampanya kapsamında Atatürk Meydanı'na kan bağış noktası kuruldu.
Bağış için gelen vatandaşların form doldurduktan sonra tansiyonları ölçüldü, görevliler, kan alım işleminin ardından vatandaşlara ikramda bulundu, anahtarlık hediye etti.
Kan bağışı işlemleri gün boyu devam edecek.