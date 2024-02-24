Bolu Mudurnu'da Ekmek Fırınında Yangın Çıktı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Dedeler köyünde Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak fırında hasar meydana geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.
Dedeler köyünde Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.