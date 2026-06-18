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Bolu'da maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi arama kurtarma çalışması sürüyor

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Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zonguldak TTK, AFAD ve JAK ekipleri bölgede teyakkuzda.

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan Muhammed Özkul (49) için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri maden içinde çalışma yaparken, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede teyakkuzda bekliyor.

Olay

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilmişti.

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan işçi için arama kurtarma çalışma başlatılmıştı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle takip edildiği belirtilerek, "Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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