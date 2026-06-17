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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur

Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
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Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte işçi Muhammet Özkul mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Özkul, göçük altında mahsur kaldı. Ekipler, işçiye ulaşmak için çalışıyor.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki kömür madeni ocağında, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. İşçi Muhammet Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, Özkul'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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