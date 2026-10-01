Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Göynük'te üreticilere B-Reçete eğitimi verdi

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Göynük ilçesinde üreticilere yönelik bitki koruma ürünleri, entegre mücadele ve B-Reçete (Bitki Reçetesi) eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitimde üreticilere, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelede doğru ilaçlama teknikleri, uygun uygulama yöntemleri ile insan sağlığı ve çevre güvenliğinin korunmasına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte, zararlılarla mücadelede doğru zamanlama ve uygun dozaj kullanımının önemine dikkat çekildi.

Programda, B-Reçete sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Sistemin uygulama esaslarının da anlatıldığı eğitimde, bilinçsiz pestisit kullanımının insan sağlığı, çevre ve tarımsal ürünlerin ihracatı açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekildi.

Üreticilere, tarladan ve çiftlikten sofraya uzanan üretim zincirinde bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, uygun dozda ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasının önemi aktarıldı.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şükrü Kızılorman, Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA