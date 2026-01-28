Haberler

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden ayrıldı

Güncelleme:
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, hakkında yürütülen idari sürecin sağlıklı ve şeffaf ilerlemesi amacıyla kendi talebiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Öncü, eğitim alanındaki spekülasyonların önüne geçmek için bu kararı aldığını belirtti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, hakkında yürütülen idari sürecin sağlıklı ve şeffaf ilerlemesi amacıyla görevinden kendi talebiyle ayrıldığını açıkladı.

Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında yürütülen idari sürecin sağlıklı, şeffaf ve objektif bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla bu kararı kendi talebiyle aldığını belirtti.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Bolu'da eğitimin niteliğini artırmak ve başarıyı sürdürülebilir kılmak amacıyla büyük gayretle çalıştığını ifade eden Öncü, eğitim gibi toplumsal değeri yüksek bir alanın polemik ve spekülasyonlarla anılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin selameti, kurumun kurumsal yapısının korunması ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunulduğunu aktaran Öcün, "Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

