Bolu gündem: Gaziler ve aileleri Mudurnu ve Abant'ı ziyaret etti

Bolu yerel gündem haberine göre Gaziler ve aileleri, Bolu'nun Mudurnu ilçesiyle doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Gaziler ve aileleri, Bolu'nun Mudurnu ilçesiyle doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Nihat Aslantaş, AA muhabirine, gaziler, şehit ve gazi yakınlarından oluşan 108 kişi ile Mudurnu ve Abant gezisi yaptıklarını söyledi.

Aslantaş, "Bolu bölgesi çok güzel zaten daha önce de gelmiştim. Bolu insanı çok mütevazı. Gerçekten iyi insanlar. Biz buradan çok memnun kaldık. Tüm arkadaşlar adına herkese teşekkür ediyorum. Çok güler yüzlü ve alçak gönüllü herkes. Buralarda çok güzel bir moral gezisi oldu. Bizim unutamayacağımız bir anımız oldu." dedi.