Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davasında Duruşma Tarihi Belirlendi

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin hazırlanan iddianamenin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından yargılamanın başlayacağı tarihte de belli oldu. Davada ilk duruşmanın 7 Temmuz'da görüleceği öğrenildi.

Mutlu YUCA/ BOLU,