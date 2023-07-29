Bolu Göynük'teki Orman Yangını 68 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, 68 saat süren müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN, 68 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Bolu'nun Göynük ilçesinde, önceki gün saat 17.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu Göynük'te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel