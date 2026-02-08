Göynük'te dağdan kopan kaya parçaları yola düştü

Bolu'nun Göynük ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düştü.

Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi mevkisinde dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmaması dolayısıyla yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik şeridi oluşturarak kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu arada, yola düşen kaya parçaları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.