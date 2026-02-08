Haberler

Göynük'te dağdan kopan kaya parçaları yola düştü

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde dağdan kopan büyük kaya parçaları, Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi'ne düştü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düştü.

Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi mevkisinde dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmaması dolayısıyla yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik şeridi oluşturarak kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu arada, yola düşen kaya parçaları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
