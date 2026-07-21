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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde balık ölümleri yaşandı. Yetkililer, sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklar nedeniyle balıkların öldüğünü belirterek, ölü balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde balık ölümleri yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine tabiat parkına yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve sudan numune aldı.

İlk incelemelere göre balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklardan kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, bölgeye gelenlere balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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