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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Kış Manzaraları

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Kış Manzaraları
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Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen tatilciler, beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar ve gölde oluşan manzarayı keyifle izledi.

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel kış manzaraları oluştu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı bölgesinde 3 gündür aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Soğuk hava ve zorlu yola rağmen Gölcük'e gelen tatilciler, beyaz örtüye bürünen ağaçların gölle oluşturduğu ahengi seyretme fırsatı buldu.

Karla kaplanan yürüyüş yollarında gezerken manzarayı da fotoğraflayan ziyaretçiler, kızaklarla kaydı, çocuklarıyla kar topu oynadı.

Tabiat parkında oluşan kar manzarası havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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