Haberler

Bolu Gerede'de otluk yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, 5 dönüm zarar var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Gerede'de otluk yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, 5 dönüm zarar var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi; itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

Peş peşe depremler sonrası beklenen açıklama geldi! Okullar tatil mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

Galatasaray'a müjde!
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada

Yargıda rüşvet çarkı siyasete uzandı! İYİ Partili vekil de dosyada
İran'da kadınlar da silah başında! Tahran'da sivillere roketatar ve hava savunma eğitimi veriliyor

Kadınlar da silah başında! Roketatar kullanmayı öğreniyorlar
Keban Baraj Gölü'nde oltaya 30 kiloluk dev turna takıldı! O anlar kamerada

Keban'da oltaya öyle bir balık takıldı ki! Tam 30 kilo
90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi

90'lara sesiyle damga vuran Bendeniz'i bir de şimdi görün!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli

Adalı'dan olay sözler: Temizlik tamamlanana kadar...
Lüleburgaz'da bıçaklı kavga! 16 yaşındaki Abdul Melih Bostancı hayatını kaybetti

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü! 16 yaşındaki Melih kurtarılamadı