Bolu Gerede'de otluk yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, 5 dönüm zarar var

Bolu Gerede'de otluk yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, 5 dönüm zarar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi; itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA