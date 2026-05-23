Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk

BOLU GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin Bolu geçişinde yarattığı trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile Gerede mevkisinde de araç yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

